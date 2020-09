Op Horses.nl heeft u de afgelopen twee weken vooral kunnen lezen over de beste jonge paarden op de Bundeschampionate, maar Duitsland heeft ook jonge pony's om van te watertanden (in de mooiste kleuren). In negen categorieën werden in de afgelopen twee weken in Warendorf de ponykampioenen uitgeroepen. Bekijk de pony's (in fifty shades of bruin en vos) in onderstaande fotoserie van de fotografen van Equitaris.de.