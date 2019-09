In Beeld: de beste jonge pony’s van Duitsland

Op Horses.nl heeft u de afgelopen dagen vooral kunnen lezen over de beste jonge paarden op de Bundeschampionate, maar Duitsland heeft ook jonge pony's om van te watertanden. In negen categorieën werden afgelopen weekend in Warendorf de ponykampioenen uitgeroepen. Bekijk ze in onderstaande fotoserie van de fotografen van Equitaris.de.

Kampioenenmaker Cosmopolitan D

De hengst Cosmopolitan D (FS Champion de Luxe x Marsvogel xx) was zelf in 2013 Bundeskampioen en domineert vanaf 2017 de Bundeschampionate voor pony’s met zijn nafok. Zijn zoon Cosmo Royale (gefokt uit de Bundeschampionatsfinaliste Cascada Royale v. Casino Royale K) werd afgelopen weekend voor het derde jaar op rij Bundeskampioen. Verder levert Cosmopolitan nog twee Bundeskampioenen met Die Wahre Liebe (mv. Der

Feine Lord AT) en Cosmo Callidus NRW (mv. Cyriac WE) bij de vierjarigen. Cosmo Callidus prolongeerde zijn titel, hij werd vorig jaar Bundeskampioen bij de driejarige hengsten.

De ponykampioenen

