In de toekomst veranderingen bij Bundeschampionat

Al jaren wordt er geroepen dat het Bundeschampionat in Warendorf veranderingen moet doorvoeren om de concurrentie voor te blijven. Vandaag heeft de organisatie van het evenement de plannen gepresenteerd voor de toekomst. De organisatie neemt ongeveer 40 maatregelen om het Bundeschampionat aantrekkelijker te maken voor paarden, ruiters, toeschouwers, standhouders en sponsors.

Er worden aanpassingen gedaan voor de disciplines springen en eventing. Er worden ook maatregelen genomen voor de paarden die deelnemen aan dit evenement.

Springen

– Bij elke finale wordt er in de toekomst 25.000 euro aan prijzengeld uitgekeerd.

– De kwalificatie-eisen voor de zesjarigen zijn gewijzigd. In de toekomst komt een 6-jarige in aanmerking om in Warendorf te starten met een score van 8,0 en hoger.

– Er vinden geen kleine finales voor vijf- en zesjarige springpaarden plaats. De twee kwalificaties worden verplaatst naar de zaterdag.



Eventing

– Er wordt een ander waarderingssysteem voor de eventingpaarden gehanteerd.

– Het gewicht van de ponyruiters wordt verhoogd naar 62 kg.

Paarden

– De kwalificatie voor de vierjarige merries en ruinen vindt woensdag plaats.

– De proef voor de paarden onder de testruiter wordt herzien en ingekort.



Bekijk hier alle toekomstige maatregelen

Bron: Horses.nl/St-Georg