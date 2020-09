Joline Durand met zelfgefokte Rock Festival naar Bundestitel

Fokker, eigenaar en amazone. Bij de driejarige ruin Rock Festival (Rock Forever x Fürstenball) staat drie keer dezelfde naam op het papier: Joline Durand. De jonge amazone stuurde haar ruin net zoals in de kwalificatie naar 9,5 gemiddeld en won daarmee het Bundeschampionat voor driejarige merries en ruinen.

Rock Festival is misschien niet het meest spectaculaire paard, maar beweegt wel heel goed en los in alledrie de gangen. En bovenal: zoals een driejarige zou moeten bewegen. En voor dat durfde de jury op de Bundeschampionate in Warendorf dit jaar in de lucht te gaan met de punten: een 9 voor de stap, een 10 voor de draf, een 10 voor de galop, 9,5 voor de stand van opleiding en een 9 voor de bouw. Totaal: een 9,5.

First Date

First Date (For Dance x Weltmeyer), kampioene in Oldenburg bij de driejarige merries en ruinen volgt op enige afstand op de tweede plaats met een 9,3 gemiddeld. Zij kreeg ook een 10 (voor de stap), twee keer een 9,5 (galop en stand van opleiding), een 9 (draf) een een 8,5 (bouw).

B-bloed

De kwalificatierubriek voor driejarige merries en ruinen was dit jaar overgoten met B-bloed (van Belissimo M). Op plaats drie en vier zijn B-merrie te vinden: Ronja Räubertochter (Bon Coeur x Romanov), reservekampioene op de Oldenburger merriekeuring van dit jaar, scoorde gemiddeld een 8,5. Be My Ballerina (v. Benicio), kampioene in Westfalen, kwam uit op een 8,4.

Uitslag

Bron: Horses.nl