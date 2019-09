Veel Holsteinbloed bij top jonge eventers op Bundeschampionat

Het Bundeschampionat voor de eventingpaarden ging bij de vijfjarigen overtuigend naar Isselhook's First Sight (v. Lossow) met Sophie Leube. Bij de zesjarige paarden ging de winst naar Dorotheental's Canela (v. Cormint), die door Sonja Buck voorgesteld werd.

Isselhook’s First Sight is een Trakenerhengst gefokt door Simone Lindemeir-Trippel. Sophie Leube reed naar de hoogste score dankzij een goed dressuurresultaat en de meeste punten in de crosscountry. De tweede plaats was voor Holsteiner merrie Geniale 11 (v. Cascadello) onder het zadel van de Finse Lotte Palmgren, derde werd Sandra Auffarth met de onder meer door haar vader gefokte Bounce 6 (v. Balou du Rouet).

Zesjarige paarden

Bij de zesjarige eventingpaarden tekende het Holsteiner stamboek voor goud en zilver. Eerste werd de merrie Dorotheental’s Canela, die gefokt werd door Von Dörnberg en Von Malaise en in het bezit is van Udo Renz. Met Sonja Buck waren er vooral in de crosscountry dikke punten.

De tweede plaats was wederom voor Lotte Palmgren uit Finland, dit keer met Fleure R (v. Casquetto). Alleen matige dressuurproef hield de combinatie van het goud. Derde werd Clover 15 (v. Carrico) met zijn Hongaarse ruiter Balazs Kaizinger. Het duo was erg sterk in het springparcours.

Uitslag vijfjarige eventingpaarden

Uitslag zesjarige eventingpaarden

Bron: Horses.nl