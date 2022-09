Kalifa nieuwe Bundeskampioen in ijzersterk veld vijfjarige springpaarden

Het Bundeschampionat voor vijfjarige springpaarden kende dit jaar een ijzersterk veld – zowel qua paarden als ruiters. In dat supersterke veld stond Kalifa (Million Dollar x Caretino) met Sophie Hinners aan het eind bovenaan. Terecht: in alle drie de proeven ging ze over de 9. In de eerste kreeg de merrie een 9,3, in de tweede een 9,2 en in de finale was er een 9,5 in de eerste omloop en een 9,7 in de tweede omloop.

Hinners, die in Kalifa’s vader Million Dollar op dit moment haar toppaard heeft, beleeft een super Bundeschampionat. Niet alleen zelf, maar ook samen met haar vriend Richard Vogel.

Rits successen

Vogel won vrijdag de Grote Prijs van Warendorf met United Touch S, die hij nog maar twee weken op stal heeft. Gisteren pakte Vogel in het Bundeschampionat voor zevenjarigen de zilveren medaille met Munin (v. Mylord Carthago) en Hinners brons met Honey Bunny (v. Livello). Vandaag dus goud met Kalifa én ook nog een vijfde plaats met Dacaron (v. Dominator Z) én een zesde plaats met Dialotta (v. Diacontinus).

Chaloubino PS en Cornetino WZ

Zilver was voor Chaloubino PS (v. Chacoon Blue) en Patrick Stuhlmeyer met een 9,4 in de eerste omloop en een 9,6 in de tweede omloop. Brons voor Cornetino WZ (v. Cornet du Lys) onder Christian Ahlmann met een 8,9 in de eerste omloop en een 9,4 in de tweede.

Uitslag