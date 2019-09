Klassieke Escolar-ruin Escorial Q voor ballerina Barcelona

In het kampioenschap voor driejarige merries en ruinen stonden twee paarden bovenaan die niet verschillender hadden kunnen zijn. De wat klassiek en koud aandoende ruin Escorial Q (v. Escolar) en de lichtvoetge ballerina Barcelona (v. Borsalino). De jury in Warendorf koos voor de eerste, het publiek zag liever de tweede.

Escorial won het van Barcelona door de 10 voor de draf. Verder kreeg hij 9’s voor de galop en stand van opleiding (hoewel hij veel achter de loodlijn liep) en 8,5-en voor stap en de bouw. De zeer elegante Barcelona (Borsalino x Danone I) kreeg maar een halve punt hoger voor exterieur (9) en datzelfde cijfer was er voor draf, galop en stand van opleiding. Voor de stap was er een 8,9. Zo kwam Escorial Q op een 9 gemiddeld en Barcelona op een 8,9.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!