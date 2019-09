Kwalificatie 6-jarige dressuurpaarden: Van Lierop en Zum Glück bovenaan

Vorig jaar schreef Robin van Lierop door met de toen vijfjarige Zum Glück RS2 OLD (Zonik x Florestan I) geschiedenis: hij was de eerste Nederlander ooit die er in slaagde een medaille te winnen op de prestigieuze Bundeschampionate. Dit jaar is Van Lierop na een goede kwalificatie in ieder geval weer verzekert van een startplaats in de finale. Met de zesjarige Oldenburger-hengst won hij de eerste groep.

In Abteilung 1 van de zesjarige dressuurpaarden stuurde Van Lierop de donkerbruine naar een 8,7, ruimschoots genoeg voor de zege. Twee paarden kwamen op een 8,4 uit en deelden daarmee plaats twee. Dat zijn Quaterdance (Quaterhall x Dancier) gereden door Victoria Hecker en Caracciola MT (Chin Champ x Calido I), voorgesteld door Melanie Tewes. De springgefokte Caracciola MT is in eigendom van Sissy Max-Theurer en behoorde dit jaar ook al tot de selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden.

Tweede groep

Met negen deelnemende paarden was Abteilung 2 een stuk kleiner dan de eerste (36 deelnemers), maar alle negen scoorden een acht of hoger en daarmee was de kwaliteit wel hoog. Rock ’n Roll Boy (Rock Forever x Sir Donnerhall I) liep onder zijn Portugese ruiter Nuno Palma Santos naar het hoogste cijfer, een 8,5. Danubio OLD (Dante Weltino x Laudabilis) scoorde onder Sandra Kötter naar een 8,4. Op drie een ex aequo: Stella Charlott Roth met For Final OLD (For Romance I x Dimaggio) en Lars Schulze Sutthoff met Rock Revolution (Rock Forever x Davignon I).

Bron: Horses.nl