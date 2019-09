Kwalificatie 6-jarige springpaarden: Richard Vogel maakt indruk

Richard Vogel had drie paarden mee in de kwalificatieronde voor zesjarige springpaarden op de Bundeschampionate. In Abteilung 1 stuurde hij Lumpi (Lord Argentinus x Capilano) naar de derde plaats. In Abteilung 2 voegde hij daar met Cartwright (Cador x Quiad I) de overwinning aan toe en werd ook nog eens vierde met Carlchen S (Comme il faut x Emilion).

Laatstgenoemde deed eerder dit jaar al goede zaken in de Bundeschampionats-kwalificatie. Toen sprong het fokproduct van Hugo Simon vorig jaar naar een 9,8 (!) in de kwalificatie voor vijfjarigen. Zijn kwaliteit heeft hij overigens niet van een vreemde: moeder Ukinda (mv. Satanas des Vaux) sprong onder Simon op 1,60 meter. In Abteilung 1 werd de snelste tijd neergezet door Felix Haβmann en Catch Me (Cellestial x Balou du Rouet).

Vijfjarigen

Bij de vijfjarige springpaarden, die in tegenstelling tot de zesjarigen worden beoordeeld met een cijfer, werd Abteilung 1 met een 9,0 gewonnen door Stefanie Bolte en Thamar (Tangelo van de Zuuthoeve x Balou du Rouet). In Abteilung 2 stuurde Hongaarse ruiter Balazs Krucso Qualytano (Quality x Caretano Z) met een 8,9 naar de winst.

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.

Bron: Horses.nl