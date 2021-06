Kwalificatie Bundeschampionate voor 5- en 6-jarigen in Kronberg

Gisteren was één van de kwalificatiewedstrijden voor 5- en 6-jarigen voor de Bundeschampionate bij het Schafhof's Dressuurfestival 2021. De paarden werden gescoord op hun gangen, gehoorzaamheid en de algemene indruk. Alle paarden met een eindscore van een 8 en hoger mogen starten in de finale van de Bundeschampionate. De finale is van 11 augustus 2021 tot 15 augustus 2021.