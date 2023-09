KWPN-hengst Van Gogh levert Bundeskampioen met Vendigo

De Holsteins gefokte Vendigo (met twee KWPN-vaders op rij: Van Gogh x Kannan) is de nieuwe Bundeskampioen bij de vijfjarige springpaarden. De Westfaals goedgekeurde hengst liep onder de 22-jarige Hannes Ahlmann in Warendorf steeds een beetje beter en scoorde in de finale een 9 en een 9,2.

En daarmee liet de jonge Ahlmann (zoon van hengstenhouder Dirk Ahlmann) twee Warendorfer-multikampioenen, Richard Vogel en Katrin Eckermann, achter zich.

Richard Vogel stuurde Cassy (Cicero Z van Paemel x Contender) naar de zilveren medaille met een 8,7 en een 9,1 en de thuis door vader Otmar Eckermann gefokte Der Arnold (Diamant de Semilly x Nabab de Reve) werd onder Katrin Eckermann derde met twee keer een 8,7.

Pech voor favorieten

De grote favoriet voor de titel was in de eerste omloop Carlo (Conthargos x Mylord Carthago), hij kreeg in de eerste omloop met afstand het hoogste cijfer met een 9,4. In de tweede omloop kreeg de ruin onder Marco Kutscher een pechfoutje en was het gedaan, hij eindigde net buiten het podium.

De grote favoriet uit de kwalificaties, de Holsteiner hengst Cellado (Cellestial x Corrado I) onder Christoph Lanske, had het geluk ook niet aan zijn zijde. Hindernis 9 werd door ruiter en paard niet goed getaxeerd, die viel en vervolgens ook nog hindernis 10.

Zirocco Blue

Zirocco Blue, die in het Bundeschampionat voor zevenjarigen de nummer 2 én 3 leverde, had ook nog een paard in de top bij de vijfjarigen: Zirocassina T (Zirocco Blue x Cassini II) werd 5e.

Uitslag