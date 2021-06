Lowlands en Le Vermont kwalificeren zich voor Bundeschampionat

Op de Bundeschampionate-kwalificatie in Hagen hebben Lowlands (Millennium x Donnerball) onder Dinja van Liere en Le Vermont (Le Vivaldi x Fürst Heinrich) onder Febe van Zwambagt en Fürst Dior (Fürstenball x Sir Donnerhall I) een felbegeerd ticket voor de finale in Warendorf in de wacht gesleept. Beide hengsten kwamen uit op gemiddeld een 8,2.

De bij het KWPN en in Oldenburg goedgekeurde Lowlands van Iron Spring Farm kreeg 8,5-en voor de stap, galop en totaalindruk, een acht voor de draf en een 7,5 voor de Durchlässigkeit. Dat bracht hem op gemiddeld een 8,2. Diezelfde score was er voor de in Mecklenburg goedgekeurde Hannoveraanse hengst Le Vermont met Van Zwambagt in het zadel. Hij kreeg vier 8,5-en (draf, galop, Dürchlassigkeit en totaalindruk) en een zeven voor de stap.

Magische tien voor PSI-topper Diaton

De kwalificatie voor vijfjarigen werd gewonnen door Frederic Wandres en de (nog) niet goedgekeurde Diaton (Dimaggio x Benetton Dream FRH). De hengst kwam in december vorig jaar via de PSI Veiling voor 700.000 euro in handen van de Amerikaanse dressuurruiter David Wilson, maar bleef op Hof Kasselmann staan met het oog op de jonge paardenkampioenschappen. In Hagen maakte hij met een 9,2 de verwachtingen meer dan waar. De Hannoveraan kreeg een 8,5 voor de Durchlässigkeit, negens voor de draf en galop, een 9,5 voor de totaalindruk en de magische tien voor zijn stap.

Van Uytert groet af

Fürst Dior (Fürstenball x Sir Donnerhall I) van Joop van Uytert en de familie van Vliet kwam onder Renate van Uytert ook aan start in Hagen, maar Van Uytert beëindigde haar proef voortijdig.

Bron: Horses.nl