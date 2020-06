Maracaná verovert ticket voor Bundeschampionate

Op de kwalificatie in Verden werden afgelopen woensdag drie tickets voor de Bundeschampionate uitgedeeld. De veelbesproken Maracaná (Millennium x Lord Loxley I) liep onder Lena Waldmann naar gemiddeld een 8,3 en eindigde daarmee op de tweede plaats in de rubriek voor vijfjarigen.

Maracaná, die op 2,5-jarige leeftijd op de Westfaalse Hengstenkeuring voor 700.000 euro werd aangeschaft door Gestüt Bonhomme, won in 2019 de sporttest. Dit jaar raakte hij in opspraak toen hij na herhaaldelijk ongehoorzaam gedrag de ring uit werd gestuurd. Gestüt Bonhomme en amazone Lena Waldmann hielden vertrouwen in de hengst. In mei won hij een A-rubriek en eerder deze maand won hij nogmaals.

Achten en 8,5-en

Op de kwalificatie in Verden kreeg Maracaná achten voor de stap en Durchlässigkeit en 8,5-en voor de draf, galop en totaalindruk. Met gemiddeld een 8,3 hoefde hij alleen Fernando Parrado (Fürst Belissaro x Del Piero) onder Anne Koch voor te laten gaan.

Birmingham aan kop

Bij de zesjarigen kon er maar één ticket voor Warendorf worden uitgedeeld. Birmingham (Bretton Woods x Fürst Piccolo) kreeg onder het zadel van Janina Tietze een negen voor de draf en verder alleen maar 8,5-en, wat hem op gemiddeld 8,6 bracht.

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.

Bron: Horses.nl