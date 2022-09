Morricone I levert Bundeskampioen vierjarigen: Macadamja

Met twee zonen uit zijn eerste jaargang (Macchiato en Matisse GG) in de top-10 finale van de vijfjarige dressuurpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf deed Morricone I al goede zaken, maar ook bij de vierjarigen laat de hengst van Gestüt Bonhomme van zich horen. Dochter Macadamja (mv. San Amour I) is de nieuwe Bundeskampioen bij de vierjarige merries en ruinen.