Multikampioen Va’Pensiero wint BuCha-kwalificatie met 9,5 voor draf

Va'Pensiero (Vitalis x Fürstenball) heeft op de Bundeschampionate-kwalificatie in Schenefeld zijn zegereeks voortgezet. De hengst van Felix-Ferdinand Becker liep onder het zadel van Hannah Laser naar een negen gemiddeld en kreeg onder andere 9,5-en voor de draf en algemene indruk.

De nu vijfjarige Va’Pensiero won op driejarige leeftijd al eens de finale van de Bundeschampionate en won daarnaast de 14-dagentest in Adelheidsdorf en de sporttest in Münster-Handorf. Met de negen die hij in Schenefeld scoorde, heeft hij zijn ticket voor de finale van de Bundeschampionate van dit jaar alweer op zak. Ook de nummer twee heeft een uitnodiging binnen gesleept: Fontane (For Romance II x Stedinger) liep met Jacob Schenk naar een acht gemiddeld.

Barcelo aan kop

Atterupgaards Barcelo (Bon Coeur uit de volle zus van Cathrine Dufours Atterupgaards Cassidy) was met een 8,6 de beste zesjarige en mag dus ook naar Warendorf. Daar wordt hij vergezeld door de nummers twee, drie en vier: voormalig Bundeskampioen Damaschino (Danone I x Fidertanz) met Hannah Laser, First Look (Fürsten-Look x Benetton Dream) met Nadine Husenbeth en Quantastica PS (Quantensprung x Totilas) met Anna-Lena Kracht.

