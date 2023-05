Nederlands gefokte Vaida-Girl naar 8,9 in BuCha-kwalificatie Neuss

De door Jos en Ingrid Blonk gefokte Vaida-Girl (Vitalis x Stedinger) heeft in Neuss de Bundeschampionate-kwalificatie gewonnen. De zesjarige Oldenburger-merrie is geen onbekende, vorig jaar wist ze zich ook al voor Warendorf te kwalificeren. Vaida-Girl en haar amazone Marina Welbers behaalden met een 8,9 de hoogste score over alle kwalificaties tot dusver.

Marina Welbers genoot haar opleiding bij Johann Hinnemann en is nu zelfstandig. Ze leidt vooral jonge paarden op, maar heeft ook een aantal ponyhengsten van Ferienhof Stücker te rijden. Sinds vorig jaar heeft ze Vaida Girl onder het zadel. In de kwalificatieproef in Neuss kregen ze 8,5-en voor de stap en galop, negens voor de draf en algemene indruk en zelfs een 9,5 voor de Durchlässigkeit.

Stella-Girl

Uit Stella-Girl, de moeder van Vaida-Girl, liepen vorig jaar twee directe nakomelingen en een kleinzoon op de Bundeschampionate. Voor Jos en Ingrid Blonk was dat niet hun eerste succes van het jaar, hun als veulen aangeschafte Benice (Benefit x Stedinger, fokker Helmut Kleen) werd vorig jaar kampioene op de Elite Stutenschau in Rastede. Met de Nederlandse Rieke Kolner in het zadel was de merrie eerder dat jaar al één van de best scorende merries in de Oldenburgse Stutenleistungsprüfung.

Nog twee tickets voor Warendorf

In Neuss kwalificeerden nog twee zesjarigen zich voor Warendorf, Galleria’s Rudi (Revolution x Benetton Dream FRH) scoorde met Mate Garai een 8,2 en Abtwald’s Götterfunke (Grand Galaxy Win x Sandro Prince) liep met Warwick McLean naar een acht.

Bron: Horses.nl