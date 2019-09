Niet-goedgekeurde Destello OLD loopt kampioenshengst er uit

De nergens goedgekeurde Destello OLD (Dimaggio x Fürst Fugger) was vandaag in het Bundeschampionat voor vierjarige hengsten alle concurrenten, daaronder kampioens- en premiehengsten, de baas. De hengst van Sophie Labri kwam met Beatrice Buchwald uit op een 8,6 gemiddeld. Daarmee ging hij over de Westfaalse kampioenshengst Fashion in Black (v. For Romance I) en de door Tonny aan de Stegge gefokte premiehengst Arcachon (v. Apache).