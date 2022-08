Paul Schockemöhle scoort bij zesjarige springpaarden op Bundeschampionate

Paul Schockemöhle heeft de eerste prijzen al binnen op de Bundeschampionate. De fokker die dit jaar op de Wereldkampioenschappen in Herning maar liefst dertien paarden uit zijn Lewitz-fokkerij zag springen is ook in Warendorf goed vertegenwoordigd. En ook in de top goed vertegenwoordigd: in de tweede afdeling van de eerste proef voor zesjarige springpaarden stonden twee Lewitz-paarden op 1 en 2.