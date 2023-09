Richard Vogel wint Grote Prijs Warendorf weer: nu met Crack

De Duitse topruiter Richard Vogel stuurde United Touch S vorig jaar in Warendorf naar de winst in zijn eerste (nationale) Grote Prijs. De successen die daarop volgden, onder andere in het FEI Wereldbeker seizoen 2022/2023, waren enorm. De Holsteiner hengst Crack 43 (Cornet Obolensky x Candillo), die vanavond de Grote Prijs won in Warendorf onder Vogel, heeft dus grote hoeven te vullen.