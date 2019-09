Robin van Lierop wint GOUD op Bundeschampionate

Robin van Lierop was vorig jaar de eerste Nederlander in de geschiedenis die met een medaille van de Bundeschampionate thuis kwam. Met Zum Gluck RS2 (v. Zonik) won hij brons. Dit jaar deed de Hollander er nog een schep bovenop: GOUD in het hol van de leeuw. Met een 9,3 gemiddeld was Zum Gluck de overtuigende winnaar van het Bundeschampionat voor zesjarige dressuurpaarden.

“Een beetje meer applaus had ook wel gemogen”, zei jurywoordvoerder dr. Dietrich Plewa na de rit van Robin van Lierop en Zum Gluck. “Dit was een aaneenschakeling van hoogtepunten.” Daarna volgde de toegift van het publiek inderdaad. Met een 9,3 gemiddeld kwamen Zum Gluck en Van Lierop ruimschoots bovenaan te staan. De in 2016 voor 850.000 euro op de PSI door RS2 Dressage aangeschafte Zum Gluck kreeg vandaag een 9 voor de draf, een 9,5 voor de stap, een 10 voor de galop, een 8,5 voor de durchlässigkeit en een 9,5 voor de totaalindruk.

Rock Revolution op 2

Op flinke afstand (8,8 gemiddeld) één van de eerste starters in de finale. Lars Schulte Sutthoff met de thuis gefokte Rock Revolution (Rock Forever x Davignon I), waarmee hij eerder al Westfaals kampioen werd bij de zesjarige dressurpaarden.

Springgefokte schimmel van Sissy Max-Theurer op 3

De springgefokte schimmels van Sissy Max-Theurer doen het goed op de Bundeschampionate dit jaar. Tornado MT (v. Tornesch) won gisteren de tweede kwalificatie voor vijfjarige springpaarden met een 9,2 en Caracciola MT (Chin Champ x Calido I) werd vandaag met Melanie Tewes derde bij de zesjarige dressuurpaarden. De schimmelhengst, een echte publiekslieveling, kwam gemiddeld uit op een 8,6.

Uitslag

Bron: Horses.nl