San Amour-merrie Saniola wint Bundeschampionat vierjarigen

Met precies hetzelfde gemiddelde als in de kwalificatie won de vierjarige merrie Saniola (San Amour x Fürst Romancier) het Bundeschampionat voor vierjarige merries en ruinen. Een 8,8 was er voor de door Nicole Wego gereden merrie van Ulrich Kasselmann.

De door Paul Schockemöhle gefokte Saniola (San Amour x Fürst Romancier) scoorde onder andere een 9,5 voor de zeer goede galop. Met die punten ging de nauw aan Sezuan’s Donnerhall verwante Sanolia de Westfaalse kampioene Dark Diamond HM (Dante Weltino x Londonderry) voorbij (8,6 gemiddeld) en de ruin Costa Brava (Christ x Londontime, 8,5 gemiddeld).

De meeste fans in het publiek had niet een van de paarden uit de top-3, maar de als vijfde geplaatste Scarlett O’Hara (Scuderia x Laurentianer). Met een 8,3 stond zij nog achter Vivaldi-dochter Vanity Fair.

Uitslag

Bron: Horses.nl

