Scarlett O’Hara en Dantana winnen kwalificatie Bundeschampionat in Rhede

Gisteren werd in het Duitse Rhede de tweede kwalificatie voor het Bundeschampionat verreden. Bij de 5-jarige dressuurpaarden ging Scarlett O'Hara (v. Scuderia) er met de zege vandoor. De Oldenburger Dantana (v. Dante Weltino) was de beste bij de 6-jarige dressuurpaarden.

Dantana werd gereden door de Duitse Lisa Marie Koch en de combinatie ontving gemiddeld een 8,5 voor de proef. Voor de draf en de durchlässigkeit kreeg de merrie een 9. De stap werd gewaardeerd met een 8,5 en de galop en de algemene indruk met een 8.

Senor Charming

De Westfaler Senor Charming (v. Stanford) werd voorgesteld door Kira Laura Soddemann. Het paar werd met gemiddeld een 8,3 tweede bij de 6-jarige. De draf was het sterkste onderdeel van de ruin en werd beoordeeld met een 9. Voor de durchlässigkeit en de algemene indruk ontving Senor Charming een 8,5 en zijn galop werd beoordeeld met een 8. Het laagste cijfer ontving de ruin voor de stap die een 7,5 opleverde.

Gedeelde derde plaats bij 6-jarige

Boateng (v. Bon Bravour) en Caty OLD (v. Sir Donnerhall I) eindigde beide op de derde plaats met gemiddeld een 8,2. Boateng kreeg samen met de Belgische Jerome Schneiders voor de draf en de algemene indruk een 8,5. De stap, galop en durchlässigkeit leverde een 8 op. Caty OLD werd gereden door Eva Möller en kreeg een 8,5 voor de draf, galop en algemene indruk. De durchlässigkeit werd beoordeeld met een 8 en de stap met een 7,5.

Overwinning voor Scarlett O’Hara

Kira Wegmann schreef samen met de Westfaler Scarlett O’Hara de overwinning bij de 5-jarige op haar naam. De proef van de combinatie werd door de jury gewaardeerd met gemiddeld een 8,5. Voor de durchlässigkeit en de draf kreeg Scarlett O’Hara een 9. Voor de algemene indruk ontving het paard een 8,5 en voor de stap en galop een 8.

Tweede en derde plaats bij de 5-jarige

De Oldenburger Royale Karina (v. For Romance I) werd met Beatrice Buchward tweede in de kwalificatie voor 5-jarige. De Oldenburger ontving gemiddeld een 8,4. Het beste onderdeel van Royale Karina was de galop die gewaardeerd werd met een 9. De algemene indruk en de draf leverde een 8,5 op en voor de stap en durchlässigkeit kreeg het paard een 8. Eva Möller stuurde So Unique (v. Sezuan) naar de derde plaats. De proef van de Rheinlander leverde gemiddeld een 8,3 op. De draf, galop en de algemene indruk leverde het hoogste cijfer op. Voor deze onderdelen kreeg de combinatie een 8,5. De stap en durchlässigkeit werden gewaardeerd met een 8.

Bron: Horses.nl