Second Sister vom Rosencarree treedt in de voetsporen van haar volle zus

Op de Bundeschampionate-kwalificatie in Schönwalde liep Second Sister vom Rosencarree (Sandro Hit x Royal Diamond) afgelopen zondag naar de tweede plaats bij de vijfjarige dressuurpaarden. Met gemiddeld een 8,0 heeft de merrie daarmee een ticket voor de Bundeschampionate op zak. Daarmee treedt de merrie in de voetsporen van haar volle zus Sisters Act OLD vom Rosencarree, die in 2016 het Bundeschampionat voor vierjarige ruinen en merries won.

Second Sister vom Rosencarree werd in Schönwalde voorgesteld door Catherine Mayer. Twee dagen eerder stuurde de amazone de merrie naar de overwinning in de Duitse klasse L. In de kwalificatieproef voor Warendorf behaalde Second Sister vom Rosencarree een hele reeks aan achten en een 8,5 voor de draf.

Fokkerij Silke Pelzer

Second Sister komt net als haar drie jaar oudere volle zus Sisters Act OLD uit de fokkerij van Silke Pelzer. Pelzer fokte meerdere Sandro Hit-nakomelingen uit de merrie Prima Nera. Na Sisters Act in 2012 werden er in 2013 en 2014 twee hengstveulens uit dezelfde combinatie geboren. In 2015 volgde Second Sister. Sisters Act OLD nam drie jaar op rij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. In 2017 eindigde ze met Dorothee Schneider vierde in de finale, in 2018 en 2019 werd de combinatie vijfde.

Mayer heeft ook winnaar onder zadel

De kwalificatie voor vijfjarigen in Schönwalde werd met een 8,1 gewonnen door Deleih la Carree (Dimaggio x Sandro Hit). Oók uit de fokkerij van Silke Pelzer en óók voorgesteld door Catherine Mayer. Het derde ticket voor Warendorf in deze leeftijdscategorie ging naar Salantis (San Amour I x Don Primero), die werd gereden door Leslie Rohrbacher. Zijn moeder is een halfzus van de goedgekeurde Trakehner-hengst Honoré du Soir (Easy Game x Latimer). Bij de zesjarigen verdiende geen van de twee deelnemers een cijfer hoog genoeg (8 of hoger) voor kwalificatie.

Uitslag.

Bron: Horses.nl