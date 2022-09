Secret domineert kampioenschap vierjarige hengsten: San to Alati kampioen, Segantini reservekampioen

In de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten op de Bundeschampionate in Warendorf werd de vierjarige My Milano (v. Millennium) voor San to Alati (v. Secret) gezet en daar waren lang niet alle toeschouwers het mee eens. In de finale haalde San to Alati het alsnog. Hij is de nieuwe Bundeskampioen, My Milano zakte terug naar een gedeelde derde plaats.