Sommernacht wint Bundestitel vijfjarigen, favoriet So Unique 9e

De finale van het Bundeschampionat voor vijfjarige dressuurpaarden kende dit jaar een verrassende ontknoping. Grote favoriet So Unique (v. Sezuan) niet aan kop maar op de negende plaats, de dürchlässige Sommernacht (v. Rocco Granata) ging er na een proef uit het boekje met de titel vandoor.

Eva Möller had dit jaar niet de Bundeschampionate waarop ze hoopte. Na de kwalificatie leek het er op dat de 47-jarige nog wat titels aan haar al tien Bundestitels tellende prijzenkast zou gaan toevoegen. Ze kwalificeerde zich met vier medaillekandidaten voor twee finales gisteren, maar uiteindelijk was er ‘slechts’ één zilveren medaille.

Vandaag moest het gebeuren

Vandaag moest het dus gebeuren met So Unique (v. Sezuan) bij de vijfjarigen. Dat mislukte. De winnaar van de kwalificatie raakte gespannen in de eerste galopversterking (en sprong daarbij achter om) en raakte die spanning niet meer kwijt in de galopreprise. Hij sprong nog een keer om bij de tweede versterking en viel uit galop bij de tweede eenvoudige wissel.

Negende

Dat rekende de jury de talentvolle hengst (die imponeerde met enorme versterkingen in draf) streng aan: zowel in het punt voor de galop (7,5) als voor de dürchlässigkeit (7) werd er met hem afgerekend. Daar kon de 8,5 voor de draf, de 9,5 voor de stap en de 8 voor de totaalindruk hem niet meer helpen om verder te komen dan de (gedeelde) 9e plaats met een 8,1.

So Unique (v. Sezuan) met Eva Möller – Foto: Equitaris.de/Lafrentz

GP-talenten van Dante Weltino

Zoals gebruikelijk op de Bundeschampionate kan de kleinste misstap van een jong paard flink wat puntenaftrek opleveren. Dit jaar stonden opnieuw zeer getalenteerde jonge paarden niet bovenaan omdat ze foutjes maakten. Voorbeelden daarvan waren onder andere twee Dante Weltino-zonen die veel aanleg voor het hoge werk toonden: de op de zesde plaats (8,3) geëindigde Dancelli (Dante Weltino x Baroncelli) en de als zeventiende geëindigde (7,7) Dark Diamond HM (Dante Weltino x Londonderry).

Dürchlässige Sommernacht

Een proef uit het boekje liet Ingo Pape’s merrie Sommernacht (Rocco Granata x San Remo) zien en ze blonk uit in dürchlässigkeit en elasticiteit. Dat wilde de jury zien en dat bleek genoeg voor de winst. De merrie, die in de kwalificatie gedeeld tweede werd, kreeg onder de jonge amazone Greta Heemsoth een 8,5 voor de drie gangen en 9’s voor de dürchlässigkeit en de totaalindruk. Goed voor een totaal van 8,7 en de winst.

DSP Daddy Cool en Jetset

DSP Daddy Cool (Danciano x Sandro Hit) kaapte als laatste starter onder Lisa Horler met een 8,6 het zilver weg voor de neus van Jetset (Johnson x Beltoni) die een 8,5 gemiddeld scoorde onder Kira Laura Soddemann. De laatste maakte overigens een behoorlijke opmars op de Bundeschampionate. In de kwalificatie kwam hij uit op een 7,8 gemiddeld (8,5 stap, 7,5 draf, 7,5 galop, 8 dürchlässigkeit en 7,5 totaalindruk) en scoorde vandaag een 9 voor de stap, 8,5 voor draf en galop en totaalindruk en een 8 voor de dürchlässigkeit.

Uitslag

Bron: Horses.nl