St. Athletique scoort ticket voor Bundeschampionate

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst St. Athletique (Blue Hors St. Schufro x Hofrat) heeft in Schwanewede de Bundeschampionate-kwalificatie voor vijfjarigen gewonnen. De hengst, vorig jaar winnaar van de vierjarigen-rubriek op het WK Jonge Dressuurpaarden, kreeg onder andere negens voor zijn draf en galop.

Met Heiko Klausing in het zadel liep St. Athletique naar een 8,5 gemiddeld. De juryleden konden 8,5-en voor de Dürchlassigkeit en totale indruk kwijt, de stap was goed voor een 7,5. Anna Mitter stuurde Donnamita (Don Martillo x Dimaggio) naar een 8,4. De merrie was vorig jaar het best verkochte dressuurpaard in de rijpaardenveiling van het Hannoveraner Verband. Daar werd ze voor 91.500 euro afgeslagen. San Escobar OLD (Secret x Don Larino), vorig jaar nog vijfde in de finale voor vierjarige hengsten, werd met een 8,3 derde. Ook Demogorgon (v. Don Martillo), Sebastino PS (v. Secret), Valentino Garavani (v. Vitalis) en Dheelis (v. Dancier) scoorden een 8 of hoger en kregen een ticket voor de Bundeschampionate.

Bij de zesjarigen verdiende alleen Ida Reich met Frauenheld HK (Feinrich x Bordeaux) met een 8,1 een uitnodiging voor Warendorf.

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.

Bron: Horses.nl