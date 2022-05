Stefanie Wolf en Ellis aan kop op BuCha-kwalificatie Haftenkamp

De nummer zes van de Bundeschampionate-finale van vorig jaar, Ellis (Escolar x Dimaggio), heeft afgelopen weekend de kwalificatieproef in Haftenkamp gewonnen. Onder het zadel van Stefanie Wolf liep de hengst van Torsten Nowak en Johann Hinnemann naar een 8,6 gemiddeld. Daarmee was de volle broer van WK-merrie Espe één van de vier paarden die een ticket voor de finale in Warendorf bemachtigde.

Ellis won in 2020 de 14-dagentest in Adelheidsdorf (9,09 voor de dressuuronderdelen), werd datzelfde jaar Westfaals-kampioen bij de vierjarigen én won met een 9,12 de sporttest in Münster-Handorf. Het jaar daarop kreeg hij ook flinke punten in de sporttest in Münster-Handorf (9,04) en werd dus zesde op de Bundeschampionate bij de vijfjarigen.

Negen voor de galop

Op de kwalificatie in Haftenkamp maakte de nu zesjarige hengst wederom indruk. Hij scoorde voor alle onderdelen (stap, draf, submission en algemene indruk) een 8,5 en voor de galop een negen. Daarmee verwees hij Venicia (v. Vivaldi) met amazone Annika Korte naar de tweede plaats. Ook boven de acht scoorden Barnsdale W (v. Boston) met Kira Wulferding en Florent (v. Fürst Romancier) met Charlott-Maria Schürmann.

Matchball

Stefanie Wolf beleefde overigens nog meer succes in Haftenkamp. Met meervoudig WK-finalist Matchball OLD (Millennium x De Niro) won de ze Derby Stars von Morgen. Ondanks een dure fout in de serie om de twee kwam de Oldenburger-ruin in de proef op Inter II/Grand Prix-niveau tot een score van 74,026%.

Uitslag.