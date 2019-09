Tierschutzpreis voor 22 ruiters op Bundeschampionate

Al vanaf 2014 wordt op de Bundeschampionate in Warendorf – de Duitse kampioenschappen voor jonge paarden – de BMEL Tierschutzpreis in elk kampioenschap vergeven. Deze prijs is bestemd voor ruiters die volgens de jury het best met hun paard omgaan, daarbij wordt niet alleen naar de verrichting in de ring gekeken, maar ook op het voorterrein. "Deze prijs doet precies waarvoor we hem in het leven hebben geroepen: bij ruiters en juryleden de focus op paardvriendelijk rijden leggen en de discussie daarover op gang brengen", aldus Karin Schwabenbauer van het Duitse ministerie van voedsel en landbouw, initiatiefnemer van deze prijs.