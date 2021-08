Topjockey Vogel stuurt Cepano Baloubet naar winst kampioenschap 7-jarigen

Richard Vogel kreeg in 2019 de bijnaam Mr. Bundeschampionate (hij stuurde toen vier paarden naar de finale en werd met één Bundeskampioen). Dit jaar deed hij die naam eer aan in het kampioenschap voor zevenjarigen in Warendorf (officieel geen Bundeskampioenschap). Hij won het kampioenschap met een zoon van de KWPN-gefokte Chaman: Cepano Baloubet (mv. Stakkato's Highlight) en was in de barrage dik twee seconden sneller dan de nummer 2.

Cepano Baloubet loopt vanaf mei dit jaar ook internationaal onder Vogel en in Opglabbeek won de DSP-ruin, één keer een 1,35m. en één keer een 1.30m. De winst in de ‘Grote Prijs van Warendorf’, zoals het kampioenschap voor zevenjarigen ook wel wordt genoemd, is de meest prestigieuze prijs en ook de hoogste tot nu toe (een S**, dus 1,45m.). Vogel bezette overigens ook nog de vijfde plaats met de snelste vierfoutenronde in het basisparcours (79,06 sec. waar alle overige deelnemers 80 sec. of meer nodig hadden). Dat deed hij met Looping Luna (v. Lord Fauntleroy).

Vier in barrage

Het 1,45m. parcours was voor de 36 finaledeelnemers overigens een behoorlijke opgave. Vier hielden de lei schoon en mochten terugkomen voor de barrage. Daarin bleven Greece (v. Mylord Carthago) en de in 2019 op de PSI-veiling voor 770.000 euro geveilde Chalouries PS (v. Chacco-Blue

Uitslag

Bron: Horses.nl