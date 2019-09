Tornesch van Sissy Max-Theurer wint springproef BuCha

Sissy Max-Theurer is in de fokkerij altijd haar eigen weg gegaan. De Oostenrijkse dressuurliefhebster is niet bang om voor haar dressuurpaardenstoeterij Gestüt Vorwerk af en toe een springhengst aan te schaffen. Soms wordt dat dan later een dressuurpaard, zoals Caracciola MT (v. Chin Champ) die op de WK voor jonge dressuurpaarden liep en morgen aantreedt in de Bundeschampionatsfinale voor zesjarige dressuurpaarden. Maar soms blijft het ook een springpaard: zoals Tornado MT , die vandaag onder eventingamazone Sandra Auffarth met een 9,2 de kwalificatieproef voor vijfjarige springpaarden op de Bundeschampionate won.

Tornado MT kreeg daarmee de hoogste punten van de dag. Voor Cabo Verde (Christian x Graf Top) was er een 8,9 envoor Chacco’s Light (Chacco’s Son x Light On) een 8,8.

Volledige uitslag

Bron: Horses.nl

