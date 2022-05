Total McLaren en Global Player aan kop op BuCha-kwalificatie Okel

Oldenburger kampioen Global Player (Grand Galaxy Win x Don Schufro) heeft op de Bundeschampionate-kwalificatie in Okel de rubriek voor zesjarigen gewonnen. De hengst van Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle liep met Eva Möller naar een negen. Bij de vijfjarigen liep Helgstrand-hengst Total McLaren (Totilas x De Niro) met een 8,3 naar de hoogste score in de tweede groep.

Total McLaren kreeg negens voor de draf en galop en achten voor de submission en algemene indruk, maar een 7,5 voor de stap haalde het gemiddelde iets naar beneden. Zijn amazone Leonie Richter stuurde Vitalos (Vitalis x De Niro) in dezelfde groep naar de tweede plaats met een 8,2. Het hoogste cijfer in deze leeftijdscategorie werd echter neergezet in de eerste groep: daar liep Fabajo (Fürst Belissaro x Wolkentanz) onder Simone Kaiser naar een 8,5.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen ging de strijd om de eerste plaats vooral tussen Global Player en Bon Vivaldi NRW (Benicio x Vivaldi). Bon Vivaldi, die al eens brons won op de Bundeschampionate en goed presteerde in de sporttest, liep met Eike Bewerungen naar een 8,5. Global Player scoorde op vrijwel alle onderdelen net een halve punt hoger.

Bron: Eurodressage