Trakehner-kampioene Helene kwalificeert zich voor derde jaar op rij voor de Bundeschampionate

Op de kwalificatie in Prussendorf sleepte Helene (Helium x Kaiserdom TSF), de Trakehner Jahressiegerstute van 2020, voor het derde jaar op rij een ticket voor de felbegeerde Bundeschampionate in de wacht. De merrie won onder het zadel van Vanessa Siedentopf met een 8,3 de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden.

Helene komt uit een goed nest. De merrie is door Zuchtgemeinschaft Rüdel gefokte uit Hedwig, een halfzus van de goedgekeurde Trakehner-hengsten Hamilton en Herzorg von Nassau. Hedwig zelf tekende ook voor het moederschap van Salvana’s Helena, de volle zus van Helene, die in 2021 Jahressiegerstute werd. Grootmoeder Habsburg (Fahnenträger II x Fabian) won in de zomer van 2004 samen met haar dochters Heavenly en Hillary, de titel Bundessiegerfamilie.

Negen voor de draf

En dat Helene niet alleen maar heel mooi is, bewees ze wederom in Prussendorf. De merrie kreeg het hoogste cijfer, een negen, voor haar draf, een 8,5 voor de algemene indruk en achten voor de stap, galop en Durchlässigkeit. Met een acht of hoger mogen ook Rosé (Revolution x Chagall), Mr. Morrison (Morricone I x Florestan I) en Fineston MW (Finest x Rotspon) naar Warendorf).

Millenniums scoren

Twee zesjarigen scoorden een acht of hoger en veroverden daarmee een ticket: Maximus (Millennium x Hotline) onder Katrin Knetsch en Mo (Morricone I x Superstar) onder Katharina Heine). Daarmee kreeg Millennium in Prussendorf één rechtstreekse zoon en via zonen Helium en Morricone I drie kleinkinderen gekwalificeerd.

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.