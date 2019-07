Twee Comme il fauts met vette 9’s gekwalificeerd voor BuCha

Aan een 9 kom je nog niet zomaar in een Bundeschampionats-kwalificatie. Een 9,8 is helemaal een unicum. De door de Oosterijkse ex-topspringruiter Hugo Simon gefokte Carlchen S (v. Comme il faut) kwam op de kwalificatie in Viernheim met Richard Vogel aan die megascore. Simon fokte de zesjarige Carlchen S uit de BWP-merie Ukinda (Emilion x Satanas des Vaux), een merrie waarmee hij zelf op 1,60m-niveau sprong.

Een tweede Comme il faut sprong ook naar toppunten in een kwalificatie. De Bundeskampioene 2018 bij de vijfjarigen, Chao Lee (Comme il faut x Chacco-Blue), is er dit jaar ook weer bij om haar titel te verdedigen. De door Otmar Eckermann gefokte merries sprong met dochter Kathrin naar een 9,5 op de kwalificatie in Ostenfelde-Vornholz.

Carlchen S:



Bron: Horses.nl