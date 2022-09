United Touch S wint zijn eerste Grote Prijs in Warendorf

Vijf jaar geleden sprong het spectaculaire powerhouse United Touch S (v. Untouched) op de Bundeschampionate in Warendorf zich in de harten van de Duitse fokkers. Hij werd als vijfjarige reservekampioen in Warendorf. Sindsdien zaten er verschillende topruiters op zijn rug, waaronder Willem Greve, maar internationaal won de krachtpatser nog niet. Sinds gisteren heeft hij de eerste (nationale) Grote Prijs op zijn naam staan: United Touch won de Grote Prijs van Warendorf onder Richard Vogel.

United Touch S is een paard met een reuzengalop dat over een huis lijkt te kunnen springen, maar zijn spectaculaire manier van galopperen en springen lijkt ‘m onderweg ook wel eens in de weg te zitten. Internationaal stond de tienjarige Untouched-zoon nog maar weinig vooraan.

Na enige tijd in Nederland (bij Willem Greve en Bart Bles) wordt de bruine nu uitgebracht door Richard Vogel. In de kwalificatieproef had de op Classic Touch ingeteelde hengst nog twee balken, in de Grote Prijs sprong de hengst loepzuiver en in 39,28 seconden in de barrage naar de winst van de 1,45m. S* GP.

Daarmee versloeg hij onder andere de Holsteiner hengst Catch (v. Colman) met Rolf Göran Bengtsson, die slechts een tiende langer deed over de barrage. De tienjarige Cyber Zirkeline (v. Comme il faut), een reïncarnatie van Ratina Z die als zesjarige vierde werd op het Bundeschampionat, werd nu derde in de Grote Prijs voor 8 jaar en oudere paarden die eerder deelnamen aan de Bundeschampionate.

Uitslag