Verenigde Staten met twee zesjarigen en een zevenjarige naar WK Jonge Dressuurpaarden

Vanuit de Verenigde Staten zijn drie paarden geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Het betreft twee zesjarigen en een zevenjarige, waaronder een zoon van de in Duitsland goedgekeurde hengst Fürst Jazz en een dochter van Vitalis.

De zevenjarige Vianne (Vitalis x Ramiro’s Bube) neemt met amazone Hope Beerling deel bij de zevenjarigen. Beerling is sinds 2019 stalamazone bij Catherine Haddad Staller, de fokster van Vianne. Bij de zesjarigen zijn Adam Steffens met Fabuleux Coeur (Fürst Jazz x Sandro Hit) en Rebecca Ridgon met MSJ for VIPS (Foundation x Vivaldi) geselecteerd.

Bundeschampionate-finalist

Fabuleux Coeur werd door Paul Schockemöhle gefokt uit de moeder van de goedgekeurde hengst Flash Hit. Vorig jaar kwalificeerde de hengst zich, toen nog met Nicole Wego-Engelmeyer, voor de Bundeschampionate. Later dat jaar won de combinatie de titel voor vijfjarigen op het Oldenburger Landesturnier in Rastede. Ze werden achtste in de finale op de Bundeschampionate.

MSJ for VIPS

MSJ for VIPS werd gefokt op het Britse Mount St. John. Emma Jane Blundell fokte de ruin uit Mount St. John VIP. Deze halfzus van Fürstenball werd door Charlotte Dujardin opgeleid en uitgebracht tot en met de internationale Lichte Tour, daarna nam Amy Woodhead de teugels over en vervolgens Blundell zelf.

Bron: Horses.nl/Dressage News