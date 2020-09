Vijfde Bundeskampioen voor Paul Wendeln: Casey OLD

Een Bundeskampioen fokken, dat gebeurt Duitse fokkers in de regel maar één keer. Zelfs Paul Schockemöhle kan de Bundeskampioenen uit zijn paardenfabriek Lewitz op z'n vingers tellen. De 87-jarige Paul Wendeln mocht vandaag voor de vijfde keer naar voren komen als fokker van een Bundeskampioen: Casey OLD. En die komt weer uit de combinatie van Sir Donnerhall I x C'est Bon (v. Fürst Heinrich).

In 2013 werd Cindy OLD Bundeskampioene bij de vierjarige merries en ruinen, in 2014 werd volle broer Sir Heinrich Bundeskampioen bij de zesjarige dressuurpaarden, in 2017 werd Candy OLD Bundeskampioene bij de vierjarige merries en ruinen, in 2018 werd Caty OLD Bundeskampioene bij de vierjarige merries en ruinen en vandaag, in 2020, werd de vijfde volle zus, Casey OLD, gehuldigd als Bundeskampioene.

9,2 gemiddeld

De vierjarige merrie, die twee weken geleden in Vechta nog werd gehuldigd als Oldenburger merriekampioene, deed dat onder Hermann Gerdes met een 9,2 gemiddeld. Ze scoorde een 8,5 voor de stap, een 9,5 voor de draf en de galop, een 10 voor de stand van opleiding en een 8,5 voor de bouw.

Daarmee versloeg de vierjarige merrie Brighton (v. Benicio) die uitkwam op een 8,7 en de winnares van de kwalificatie Deflorina S (v. Don Juan de Hus), die nu een 8,6 gemiddeld scoorde.

Curley

Curley (Fürsten-Look uit Wendelns eerste Bundeskampioene Cindy OLD) liep ook mee in de finale. Zij werd onder Gerdes vierde met een 8,5 gemiddeld.

