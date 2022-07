Viva Gold scoort in BuCha-kwalificatie zesjarigen

Op het Oldenburger Landesturnier in Rastede werden woensdag de Bundeschampionate-kwalificaties voor vijf- en zesjarige dressuurpaarden verreden. Bij de zesjarigen verdienden vier paarden een felbegeerd ticket voor de finale in Warendorf, waaronder ook de veelbesproken Viva Gold (Vivaldi uit dochter van Weihegold). De hengst, die dit voorjaar nog werd teruggetrokken uit de sporttest in Münster-Handorf, scoorde een 8,1.

Als veulen werd Viva Gold voor 140.000 euro door Eugène Reesink aangeschaft voor Jan Pieter Dalsum. Op driejarige leeftijd kwam de hengst weer in het nieuws, hij werd via een thuiskeuring bij het Oldenburger Verband voor de dekdienst goedgekeurd en was niet veel later één van de meest indrukwekkende hengsten op de K+K Cup. Inmiddels was de hengst al in eigendom van Gestüt Westfalenhof. Viva Gold liet zich daarna goed zien in de 14-dagentest in Schlieckau (9,09) en werd in datzelfde jaar (2019) vierde op het Oldenburger Landesturnier. Het jaar daarop scoorde hij een 8,14 in de sporttest in Münster-Handorf.

Terug in de spotlights

Maar daarna bleef het wat stil rondom de veelbesproken Viva Gold, die na zijn goedkeuring veel merries te dekken kreeg. Dit voorjaar werd hij teruggetrokken uit de sporttest, maar in Rastede was hij er weer. Met Kathrin Sudhölter in het zadel kreeg hij 8,5-en voor de stap en draf, achten voor de galop en algemene indruk en een 7,5 voor de Durchlässigkeit. Met een 8,1 eindigde hij net achter halfzus Venicia (Vivaldi x Don Frederico).

Fashion Prinz klasse apart

Bij de vijfjarigen zette Fashion Prinz OLD (Fürst Romancier x Sarkozy) onder Frederic Wandres de beste prestatie neer. Met onder andere negens voor de draf, galop en algemene indruk kwam hij op gemiddeld een 8,8 uit. Daarmee is Fashion Prinz, vorig jaar nog vierde op het Bundeschampionat voor vierjarige hengsten, verzekerd van een ticket voor Warendorf. In deze leeftijdsrubriek scoorden nog zes paarden een acht of hoger en mogen daarmee ook naar het prestigieuze evenement. De op Gestüt Lewitz gefokte Fürst Jazz-zoon Fabuleux Coeur (mv. Sandro Hit) van Hof Kasselmann scoorde een 8,4.

