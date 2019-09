Vivaldi groet weer in Warendorf

Vivaldi liet gisteren in de kwalificatieproef voor vijfjarige dressuurpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf al van zich horen en vandaag bij de driejarige hengsten was dat weer het geval. De hoogste punten waren voor de uit een Vivaldi-moeder gefokte Bon Courage (v. Bon Coeur). Hij liep met Jessica-Lynn Thomas naar een 9,2 gemiddeld. Ook mooie punten (8,6) waren er voor Bon Vivaldi (Benicio x Vivaldi), hij werd daarmee vierde.

Verrichtingstopper Damaschino (Danone I x Fidertanz) kreeg de op één na hoogste punten. Hij kwam onder Hannah Laser op een 9 uit.

Favorieten van Eva Möller

Eva Möller had de twee favorieten mee, maar die staan beide niet bovenaan de uitslagenlijst. Dat kwam bij Helgstrands Fynch Hatton door pech. De hengst werd de baan uitgestuurd vanwege de bloedregel, hij had zich op zijn lip gebeten. Met haar tweede paard, de Westfaalse hengstenkeuringskampioen Danciero (v. Dancier)waren de punten ook niet zo hoog als in Verden. Hij kreeg van de jury in Warendorf gemiddeld een 8,7, goed voor de derde plaats. De Hannoveraans geregistreerde Danciero (Dancier x Floriscount) van Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand werd eerder dit seizoen al kampioen in Hannover met een 10 voor de draf en de galop.

Uitslag

Bron: Horses.nl