Voorbereidingen Bundeschampionate gaan onverminderd door

Ondanks het coronavirus en de door de regering opgelegde beperkingen, gaan de voorbereidingen op de Bundeschampionate (van 2 tot 6 september in Warendorf) onverminderd door. "We hebben nog vier maanden voor ons. Daarom zien we momenteel geen reden om het evenement te annuleren of uit te stellen", vertelt directeur Markus Scharmann.

Vorige week besloot de Duitse bondsregering met de Minister-presidenten van verschillende deelstaten dat grote evenementen tot en met 31 augustus worden verboden. Toch heeft Scharmann juist daardoor positieve hoop. Toch blijft het nog afwachten of er versoepeling komt en in welke vorm. “Natuurlijk houden we de verdere ontwikkelingen goed in de gaten. We zullen er – als de situatie het toelaat – alles aan doen om de Bundeschampionate te laten plaatsvinden.”

Flexibel

Afhankelijk van de ontwikkelingen in het dagelijks leven en de duur van de nog steeds geldende pauze voor wedstrijden, zullen de kwalificatiewedstrijden en -normen wel moeten worden aangepast. “We zullen daar heel flexibel in zijn”, aldus Scharmann.

Bron: Equitaris