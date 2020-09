Weer Helgstrand aan kop: So Unique wint bij vijfjarigen

De Bundeschampionate in Warendorf worden overgenomen door de paarden van Andreas Helgstrand onder Eva Möller: gisteren werd Valverde tweede bij de zesjarigen, vandaag drie Helgstrand-paarden op het podium bij de vierjarige hengsten én nu ook nog winst in de inloopproef bij de vijfjarigen. So Unique (v. Sezuan) scoorde gemiddeld een 9 onder Eva Möller.

De kans is groot dat de 47-jarige Eva Möller dit weekend over de 10 Bundestitels gaat. Vorig jaar behaalde ze met Valverde haar tiende titel en dit jaar maakt ze kans op de titel in minstens drie verschillende kampioenschappen. Bij de vierjarige hengsten met Global Player en Danciero, bij de zesjarigen met Valverde en Caty OLD en bij de vijfjarigen dus met So Unique.

Weer een Sezuan aan kop

De winst in de kwalificatieproef bij de vijfjarige dressuurpaarden van So Unique (Sezuan x Weltmeyer) is overigens ook het tweede succes voor Sezuan. Gisteren leverde hij met Secret de topper bij de zesjarigen, vandaag was het weer raak bij de vijfjarigen. So Unique, als driejarige al Bundeskampioen en vorig jaar winnaar in het kampioenschap voor vierjarigen op de WK in Ermelo, scoorde uitsluitend 9’s en kwam dus gemiddeld op een 9.

Gaitano, Sommernacht en Feingefühl

De KWPN-gefokte Goldberg is de vader van de nummer 2 van de inloopproef. Gaitano OLD (Goldberg x Rohdiamant) scoorde onder Beatrice Buchwald gemiddeld een 8,8 (allemaal 9’s en een 8 voor de stap).

Gaitano moet die tweede plaats overigens delen met Sommernacht (Rocco Granata x San Remo) en ex-Bundeskampioene Feingefühl (Fürstenball x Farewell III). Zij kwamen ook beide uit op een 8,8.

23 paarden 8 of hoger

Vandaag werden 23 paarden (van 75) beoordeeld met een 8 gemiddeld of hoger.

Uitslag

