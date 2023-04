WK-finalist Life Time wint BuCha-kwalificatie Essen-Herbergen

Life Time (Livaldon x Fürstenball) heeft de Bundeschampionate-kwalificatie in Essen-Herbergen gewonnen. De Hannoveraanse premiehengst, vorig jaar nog dertiende in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden, liep met amazone Charlott-Maria Schürmann naar een 8,7 en verzekerde zich daarmee van een startplaats op de Bundeschampionate in Warendorf.

In totaal kregen tien vijf- en zesjarige dressuurpaarden een acht of hoger voor hun proef en scoorden daarmee een felbegeerd ticket voor Warendorf. Bij de vijfjarigen was de overwinning voor Happy Days Di Fonteabeti (Valverde x Wup) van Andreas Helgstrand. Eva Möller bracht de merrie eerder al aan de start op de kwalificatie in Elmlohe, maar moest daar haar proef vroegtijdig beëindigen. In Essen-Herbergen stond de merrie, vorig jaar nog Italiaans kampioen bij de vierjarigen, er een stuk beter aan. Ze kwam met onder andere een negen voor de galop tot gemiddeld 8,7.

Bron: Horses.nl/St. Georg