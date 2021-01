Challenge Cup naar Lillie Keenan, Harry Smolders zevende

De eerste ronde van de Challenge Cup op het Winter Equestrian Festival in Wellington bleef gisteren in Amerika. Lillie Keenan was de snelste in de barrage met het Zangersheide gefokte paard Agana van het Gerendal Z (v. Aganix Du Seigneur). Harrie Smolders bereikte met Une de l'Othain (v. Conterno Grande) ook de barrage en werd met een springfout zevende.

In de barrage gingen dertien combinaties van start. In de laatste rit besliste Lillie Keenan de wedstrijd. In een tijd van 39,95 seconden stuurde de Amerikaanse de elfjarige Agana van het Gerendal Z foutloos over de finish.

‘Ik wilde hem niet’

Lillie Keenan heeft de hengst sinds hij zes jaar oud was, maar als haar moeder er niet was geweest, dan had ze Agana nooit gehad. “Eerlijk gezegd, toen ik hem probeerde, wilde ik hem niet”, vertelde Keenan. “Ik wist dat hij erg getalenteerd was. Met zijn vorige ruiters had hij al veel gewonnen, maar ik vond dat hij niet zo bij me paste. Mijn moeder was degene die hem koos en zei: ‘Je leert op dit paard rijden, en we kopen hem.’ Mijn moeder rijdt hem elke dag voor mij. Ze doet veel werk om hem happy en fit te houden, het maakt mijn werk in de ring wel een stuk makkelijker.”

KWPN’er Genesis derde

Na acht ruiters was Shane Sweetnam de eerste die in de barrage foutloos rond ging. Met Indra Van De Oude Heihoef (v. Casantos) werd hij in 40,51 seconden uiteindelijk tweede. Ook Cassio Rivetti hield met de KWPN’er Genesis de lei schoon en werd in 43,15 seconde derde. Genesis is een tienjarige zoon van Eldorado vd Zeshoek TN en gefokt door Bonenkamp/Dijk.

Harrie Smolders kreeg met Une de l’Othain een balk aan de benen en moest met een zevende plaats genoegen nemen.

