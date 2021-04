Challenge Cup week 12 naar Brian Moggre

"In de eerste en in de laatste lijn deed ik een galopsprong minder", verklaarde Brian Moggre zijn overwinning in de Challenge Cup vannacht in Wellington. De Amerikaan stuurde zijn Ustinov-zoon MTM Vivre Le Reve als voorlaatste in de barrage rond in 40,04 seconden en stootte Nayel Nassar en Lucifer V (v. Lord Pezi) van de troon.

Nayel Nassar had met Lucifer V de tijd gezet in de acht man sterke barrage. De partner van Harrie Smolders pupil Jennifer Gates reed een tijd van 40,32 seconden. Daniel Deusser kwam als vijfde in de barrage en leek op Casallvano (v. Casall) Nassar voorbij te gaan, maar op de finish kwam hij twee tiende te kort.

Twee keer een galopsprong minder

Direct na Deusser lukte het Brian Moggre wel om Nassars tijd te verbeteren. De 19-jarige Amerikaan maakte gebruik van de grote galopsprongen van de 12-jarige Vivre Le Reve en zette de winnende tijd van 40,04 seconden op het score bord.

‘Ik ken hem als mijn broekzak’

Twee keer deed Moggre zeven in plaats van acht galopsprongen met de groot galopperende zoon van Ustinov. Moggre: “Hij deed de zevens net alsof hij de acht deed. Het werkte voor ons. ‘Erkel’ is geweldig, hij is mijn rots na al die jaren. Alle eerste keren in de sport, zoals mijn eerste FEI-wedstrijd en mijn eerste 5*, deed ik met hem. Ik ken hem als mijn broekzak.”

Smolders achttiende

Harrie Smolders liep met Une de l’Othain (v. Conterno Grande) een balk op in het basisparcours. Hij belandde hierdoor op de achttiende plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron WEF Wellington