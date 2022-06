CHIO Aachen baas Kemperman over afscheid: ‘Mijn vrouw probeert een tuinman van mij te maken’.

De voorzitter van het CHIO Aachen, Frank Kemperman, gaat met pensioen na een diensttijd van maar liefst 29 jaar. Het Rolex Grand Slam Team interviewde hem om erachter te komen hoe het evenement zich heeft ontwikkeld en wat hij het meest zal missen.

Voor Frank Kemperman waren de FEI Wereldruiterspelen in 2006 een een van de hoogte punten uit zijn carrière. “Ik had al eerder aan andere kampioenschappen meegewerkt, maar niets is te vergelijken met de kampioenschappen die in CHIO Aachen werden gehouden. Het was hard werken voor ons team, en ik denk dat ik mijn eerste grijze haren heb gekregen, maar het was zo’n succes. Zelfs nu nog praten mensen over die Spelen, en ik denk dat we er een belangrijk stuk geschiedenis mee hebben geschreven. Het is moeilijk voor mij om twee andere hoogtepunten te kiezen, aangezien we zo veel ongelooflijke shows en lessen hebben gehad!

‘Iets magisch’

Het CHIO Aachen heeft een enorme traditie, maar ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de 29 jaar van Kemperman. In 2024 viert het zijn 100-jarig bestaan en de club is dan bijna 125 jaar oud. “Er was altijd iets magisch aan het CHIO – naar mijn mening is het de beste show ter wereld. Het is zo belangrijk om de tradities die we op het evenement hebben te behouden, maar het is ook van cruciaal belang dat we blijven innoveren en mee veranderen met de wereld. Kwaliteit is ook belangrijk, als show streven we naar het beste van alles, en dat gecombineerd met de tradities en innovatie maakt CHIO Aachen de beste ter wereld!”

Innovatie

Kemperman vervolgt: “Het concours kijkt nu naar de toekomst door te proberen te innoveren en ik denk dat dat iets is wat elke wedstrijd of evenement zou moeten proberen te doen. Ik herinner me dat toen ik begon te werken bij CHIO Aachen er vijf of zes mensen op kantoor waren, en nu zijn er ongeveer 35 mensen. In die tijd hadden we geen enkele interne mediadeskundige, maar alleen een dame van de plaatselijke krant die eens per maand langskwam om te zien of we nieuws te melden hadden – nu hebben we een specifieke media-afdeling met 10 mensen.

Raad van Toezicht

Nu Kemperman met pensioen gaat betekent het niet dat hij niets meer met het CHIO te maken heeft. “Natuurlijk zal ik CHIO Aachen missen, maar ik ga deel uitmaken van de Raad van Toezicht, dus ik zal nog steeds betrokken zijn. Ik denk dat de verandering van routine moeilijk zal zijn – de afgelopen 29 jaar ben ik elke ochtend uit bed gestapt en naar kantoor gegaan, maar ik denk wel dat Covid-19 die overgang gemakkelijker heeft gemaakt. Ik denk dat het tijd is voor de volgende generatie om het over te nemen.”

Kemperman niet achter de geraniums

Frank Kemperman zal zeker niet stil blijven zitten. “Ik ben nog steeds betrokken bij The Dutch Masters en JIM Maastricht, en ik maak deel uit van het Nederlands Hippisch Olympisch Comité en ben voorzitter van de Grooms. Grooms zijn de belangrijkste mensen in de sport.”

Tuinman

Hij vervolgt: “Mijn vrouw probeert me tuinman te laten worden – maar ik weet echt het verschil niet tussen onkruid en bloemen. Maar mijn belangrijkste taak is nu grootvader zijn. Ik heb een kleindochter van twee jaar die in hetzelfde dorp woont als ik, en ik breng graag tijd met haar door.”

Lees het hele interview op rolexgrandslam.com.

Bron rolexgrandslam.com