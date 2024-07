Abdel Saïd gaat Richard Vogel voorbij in Stawag Preis

Dat Richard Vogel op CHIO Aken de man is om te verslaan, is de afgelopen twee dagen wel gebleken. Hij werd op de openingsdag tweede, gisteren won hij twee rubrieken - waaronder de Preis von Europa - en hij werd een keer tweede. Vandaag was het opnieuw raak. In de Stawag Preis, een 1,50m direct op tijd, zette de 27-jarige Duitser met Cydello (v. Cascadello I) wederom een topprestatie neer. Ze werden tweede en hoefden alleen Abdel Saïd met Arpege du Ru (v. Apache d'Adriers) voor zich te dulden.

McLain Ward, die ook al meerdere prijzen in ontvangst mocht komen nemen in Aken, zette als een van de eerste starters direct een uitdagende tijd neer. Hij bleef met First Lady (v. Don Diarado) foutloos in 63,75 seconden. Pas dertien starts later werd die tijd verbeterd. Abdel Saïd haalde met de veertienjarige Selle Français-gefokte Arpege du Ru alles uit de kast en nam met 63,04 seconden de leiding van Ward over. Kort daarna deed Richard Vogel een gooi naar de overwinning, maar kwam net wat snelheid tekort om Saïd van de koppositie te stoten. Met 63,45 nestelde hij zich tussen Saïd en Ward.

Nederlanders

De Nederlandse deelnemers speelden geen hoofdrol in deze 1,50m-rubriek. Leopold van Asten zette met VDL Groep Kiara (v. Clearway) nog het beste resultaat neer. Als één van de snelste deelnemers met 4 strafpunten eindigde hij op plaats negentien. Zijn broer Mathijs van Asten met Nerio de la Haute Bruyeres (v. Elvis ter Putte), Willem Greve met Minute Man (v. Vigo d’Arsouilles) en Lars Kersten met Hollywood V (v. Mylord Carthago) kregen er ook een balk af. Zij eindigden op plekken 22, 25 en 26.

Uitslag.

Bron: Horses.nl