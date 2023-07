Afscheidsceremonie Ingrid Klimke’s Hale Bob op CHIO Aken

Als winnaar van de SAP Cup prijkt zijn naam twee keer op het legendarische winnaarsbord. Tweevoudig Europees kampioen SAP Hale Bob (v. Helikon xx) heeft op CHIO Aken afscheid genomen van de eventingsport. Ingrid Klimke bracht haar toppaard nog een keer de Aachener Soers binnen.

Het werd een emotionele afscheidsceremonie. Bij de prijsuitreiking van de SAP Cup dit jaar kwam Hale Bob nog een keer de grote graspiste in Aken binnengelopen. Aan de hand van zijn vaste amazone Ingrid Klimke en zijn groom Carmen Thiemann keerde de 19-jarige ruin terug naar de plek waar zijn carrière zo succesvol was. In 2017 en 2019 wist hij de prestigieuze wedstrijd in Aken te winnen.

Geschiedenis geschreven

De combinatie kende een uiterst succesvolle carrière en schreef hippische geschiedenis. Als vijfjarige kwam Hale Bob bij Ingrid Klimke op stal. Dat hij ooit tweevoudig individueel Europees kampioen zou worden en Olympische en Wereldkampioenschapsmedailles zou winnen, leek allerminst het geval. Het was absoluut geen makkelijk paard maar 19 internationale overwinningen zouden volgen.

Hale Bob liep in zijn carrière 70 internationale wedstrijden en 52 eindigde het paard in de top tien waarvan 19 keer op de eerste plaats. Daarnaast werd Bobby onder Ingrid Klimke twee keer Europees kampioen, won het paar twee keer Europees teamgoud, individueel brons op de Wereldruiterspelen in Tryon en teamzilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Ingrid Klimke met Hale Bob OLD Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl

Bedankt Bobby

Een legende als SAP Hale Bob verdient een passend afscheid en dat kreeg hij vandaag in Aken. ”Bedankt Bobby, voor alle onvergetelijke momenten die je ons hebt bezorgd,” vertelde een emotionele Ingrid Klimke. Onder daverend applaus liep de eventinglegende een laatste ronde voor het publiek en mag definitief gaan genieten van zijn pensioen.

Bron: CHIO Aken/ Horses.nl