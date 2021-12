Afscheidsgala voor Bella Rose op CHIO Aken 2022

Een paar dagen voordat Isabell Werth's Bella Rose (Belissimo M x Cacir x) op het CHIO Aken van dit jaar met pensioen zou gaan, werd de Westfaalse-merrie met ernstige koliek naar de kliniek gebracht. Na een heftige operatie is de 17-jarige vos goed gerevalideerd. Vanwege de plotselinge koliek heeft de merrie geen afscheidsgala gehad. Deze avond speciaal voor Bella Rose zal plaatsvinden op het CHIO Aken 2022. Op vrijdagavond 1 juli 2022 vanaf 20.30 uur zal het motto "Ciao Bella!" zijn.

Na talloze overwinningen, waaronder twee gouden medailles op het WK 2018 in de VS, drie gouden medailles op het EK 2019 in Rotterdam en teamgoud en individueel zilver op de Olympische Spelen in Tokyo afgelopen zomer, was het tijd voor Isabell Werth om afscheid te nemen van Bella Rose uit de sport. Ondanks de vertraging zal de merrie nog steeds haar afscheid nemen van de sport in Aken. “Waar anders?”, aldus Werth. “Hier hebben we altijd een bijzondere verplichting gevoeld om alles te geven en alles terug te geven aan dit buitengewone publiek.”

‘Het wordt weer emotioneel’

Hoe het afscheid op de avond van 1 juli 2022 eruit zal zien, heeft de organisatie nog niet bekend gemaakt. Volgens Werth is in ieder geval één ding nu al zeker: “Het wordt weer heel emotioneel.”

Bron: Horses.nl/Reiterrevue