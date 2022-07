Ahlmann naar zege in Allianz Prijs, Harrie Smolders weer op het podium

Christian Ahlmann is met met Solid Gold Z (v.Stakkato Gold) in Aken winnaar geworden van de Allianz Grote Prijs. Hij bleef Bryan Balsiger met Dubai du Bois Pinchet (v.Kashmir van Schuttershof) en Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen (v.Uriko) ruim voor met zijn tijd van 53.55 seconden.

Via een gecompliceerd selectiesysteem middels vijf verschillende rubrieken de afgelopen week konden ruiters zich plaatsen voor de hoofdrubriek van vandaag, een 1.60m parcours met barrage waar voor de winnaar 22.500 euro te verdienen viel. In deze rubriek reden de meeste ruiters niet hun beste paarden aangezien die gespaard werden voor de Grote Prijs die morgen verreden wordt. Johnny Pals, Jur Vrieling en Harrie Smolders hadden zich weten te plaatsen voor deze rubriek, helaas wisten de eerste twee geen potten te breken maar Harrie Smolders reed een foutloze ronde om je vingers bij af te likken. Zo lichtvoetig als zijn de klus klaarde was een genot voor het oog.

Barrage

Met het verhogen van de hindernissen voor de barrage was voor de meeste paarden de limiet wel bereikt. Dat was te zien aan de resultaten want toen Harrie Smolders als vijfde deelnemer in de barrage van start ging was het beste resultaat acht strafpunten. Met net zoveel souplesse als in de eerste ronde produceerde de hengst weer een vlekkeloze prestatie door in vlot tempo alles in de lepels liggen te laten en de klok te stoppen op 55.61 seconden. Bryan Balsiger verbeterde de tijd van Smolders en pakte daarmee de koppositie over. Niets van dat alles maakte indruk op Christian Ahlmann want met 53.55 seconden verpulverde hij de tijden van de concurentie en had daarmee eindelijk zijn grote overwinning in Aken dit jaar te pakken. Harry Charles was met Borsato (v.Contendro I) nog heel goed op weg om de leiding over te nemen maar op de muur overspeelde hij zijn hand door te verwachten dat zijn paard vanaf een kamikaze afstand de muur zou springen. Het gevolg was paard dwars door de hindernis, blokken door de lucht en Charles op de grond. Gelukkig liep het allemaal met een sisser af want met pech raak je op deze manier zomaar je paard kwijt.



Uitslag