‘Aken kan zich voorstellen in 2026 Wereldruiterspelen te organiseren’

Zeker is nog niets, maar Aken kan zich voorstellen om in 2026 Wereldruiterspelen – met zes disciplines: dressuur, springen, eventing, paradressuur, mennen en voltige – te organiseren. Dat schrijft St. Georg-uitgeefster Gabrielle Pochhammer in haar blog 'Moment Mal'.

De Wereldruiterspelen zijn na het debacle in Tryon afgeschaft. Vorig jaar werden de Wereldkampioenschappen dressuur, springen, paradressuur en voltige in Herning verreden, de eventers reden in Pratoni del Vivaro en de enduranceruiters in Bahrein.

Aken

De Aachen-Laurensberger Rennverein, de organisatie achter CHIO Aken, is de enige organisator die de Wereldruiterspelen succesvol (ook in financiële zin) heeft kunnen organiseren (in 2006). Dus als het nog een keer van Wereldruiterspelen moet komen (min endurance): dan in Aken.

Bron: St. Georg