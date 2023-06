Annabella Pidgley zegeviert in Young Riders-rubriek op CHIO Aken

Vrijwel iedereen weet dat Annabella Pidgley, met onder meer Gio (v. Apache) en Vamos Amigos (v. Vitalis), over een stal vol toppaarden beschikt. Toch moet je er maar aan staan en Pidgley bewijst keer op keer dat ze kan presteren onder druk. Ook in negenjarige Espe (v. Escolar) heeft de 18-jarige amazone een heel fijn paard en dat bleek vandaag maar weer eens. In de Young Riders-rubriek op het CHIO Aken was de amazone een maatje te groot voor de concurrentie en wist met overmacht te winnen.